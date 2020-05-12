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У Зеленського пояснили, чому лікарі не отримали надбавок: бюрократична тяганина

Вівторок, 12 травня 2020, 17:45

Президент Володимир Зеленський обговорив з головами ОДА виплату 300% надбавок лікарям, які допомагають боротися з COVID-19, та пояснив, що медики не отримали виплат, бо лікарні не уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу.

Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров’я України.

Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ".

Деталі: За словами Зеленського, відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий, а без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде.

Президент доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову поспілкуватися зі всіма ОДА та вирішити ці проблеми.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що "через бюрократичну тяганину ми витратили час, а медики отримали зарплати без належних їм доплат".

Українська правда
Теми: ЗеленськиймедицинагрошікоронавірусCovid-2019


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