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У Зеленского объяснили, почему врачи не получили надбавок: бюрократическая волокита

Вторник, 12 мая 2020, 17:45

Президент Владимир Зеленский обсудил с главами ОГА выплату 300% надбавки врачам, которые помогают бороться с COVID-19, и пояснил, что медики не получили выплат, поскольку больницы не заключили договора с Национальной службой здоровья Украины.

Источник: Офис президента

Дословно: "Возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу.

Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины.

Для этого экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ".

Детали: По словам Зеленского, процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок, а без этого оплатить обещанные 300 процентов надбавок не получится.

Президент поручил министру здравоохранения Максиму Степанову пообщаться со всеми ОГА и решить эти проблемы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "из-за бюрократической волокиты мы потратили время, а медики получили зарплаты без надлежащих им доплат".

Украинская правда
Темы: ЗеленскиймедицинаденьгикоронавирусCovid-2019


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