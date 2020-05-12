Лікар виписав із лікарні 15 хворих на COVID-19 у Кривому Розі – міськрада

У Кривому Розі головний лікар четвертої міської лікарні самовільно виписав із медзакладу 15 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Джерело: управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради

Деталі: Відомо, що з 29 квітня 21 пацієнт та 6 медпрацівників установи знаходилися на самоізоляції в будівлі 4-ї міськлікарні, бо контактували з хворою жінкою.

Згодом, 6 травня деякі люди були переведені на лікування в лікарню, а ще 15 – виписані лікарем на амбулаторне лікування, хоча на той момент вже були отримані ПЛР-тести з підтвердженим COVID -19.

Наразі головлікар відсторонений від займаної посади. Над справою працює спеціальна комісія.

Станом на ранок 12 травня в Кривому Розі підтверджених випадків коронавірусу – 174, а померлих – 6.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі