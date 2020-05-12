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Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Вторник, 12 мая 2020, 18:09

В Кривом Роге главный врач четвертой городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Источник: управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета

Детали: Известно, что с 29 апреля 21 пациент и 6 медработников учреждения находились на самоизоляции в здании 4-й горбольницы, потому что контактировали с больной женщиной.

Впоследствии, 6 мая некоторые люди были переведены на лечение в больницу, а еще 15 - выписаны врачом на амбулаторное лечение, хотя на тот момент уже были получены ПЦР-тесты с подтвержденным COVID 19.

Сейчас главврач отстранен от занимаемой должности. По делу работает специальная комиссия.

По состоянию на утро 12 мая в Кривом Роге подтвержденных случаев коронавируса - 174, а умерших - 6.

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Украинская правда
Темы: Кривой Рогкоронавирусэпидемия


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