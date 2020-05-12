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ЄІБ надасть Харкову 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного парку

Вівторок, 12 травня 2020, 18:29

Європейський інвестиційний банк надає кредит у розмірі 10 мільйонів євро на придбання 49 нових тролейбусів для Харкова. 

Про це у вівторок повідомили у представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Виділення кредиту прискорить оновлення автопарку екологічним та енергоефективним електротранспортом у місті. Це стане можливим завдяки участі Харкова у проєкті ЄІБ "Міський громадський транспорт України" (UUPTP). 

Після проведення тендеру переможцем визначено ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", яке має поставити Харкову 49 тролейбусів. 

Нова партія включатиме 12 двосекційних та 37 односекційних тролейбусів. Ці низькопідлогові тролейбуси забезпечать легкий доступ до користування міським громадським транспортом людям похилого віку, людям з інвалідністю та пасажирам з дитячими візочками. 

Європейський інвестиційний банк є партнером України у фінансуванні інфраструктури громадського транспорту з 2007 року. За цей час ЄІБ уклав з Україною фінансових угод на суму понад €2 млрд на різні проєкти транспортної інфраструктури в межах країни. 

Екологічно чистий, безпечний, сталий електротранспорт та пов'язана з ним транспортна інфраструктура є головним пріоритетом банку ЄС.



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