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ЕИБ предоставит Харькову 10 млн евро кредита на обновление троллейбусного парка

Вторник, 12 мая 2020, 18:29

Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит в размере 100 млн евро на приобретение 49 новых троллейбусов для Харькова.

Об этом во вторник сообщили в представительстве ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Выделение кредита ускорит обновление автопарка экологическим и энергоэффективным электротранспортом в городе. Это станет возможным благодаря участию Харькова в проект ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины" (UUPTP).

После проведения тендера победителем определено ДП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которое должно поставить Харькову 49 троллейбусов.

Новая партия будет включать 12 двухсекционных и 37 односекционных троллейбусов. Эти низкопольные троллейбусы обеспечат легкий доступ к пользованию городским общественным транспортом пожилым людям, людям с инвалидностью и пассажирам с детскими колясками.

Европейский инвестиционный банк является партнером Украины в финансировании инфраструктуры общественного транспорта с 2007 года. За это время ЕИБ заключил с Украиной финансовых сделок на сумму более €2 млрд на различные проекты транспортной инфраструктуры внутри страны.

Экологически чистый, безопасный, устойчивый электротранспорт и связанная с ним транспортная инфраструктура является главным приоритетом банка ЕС.

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