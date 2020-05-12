Усі розділи
Укр / Рус

У Британії різко збільшилося число померлих від коронавірусу – 627 смертей за добу

Вівторок, 12 травня 2020, 19:01

У Великій Британії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 627 людей, що значно більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британський департамент охорони здоров'я і соціального забезпечення.

Станом на 9 ранку загальне число померлих від коронавірусу у Британії складало 32 692. 627 осіб померли в лікарнях і закладах опіки протягом минулої доби, у попередні два дні повідомлялося про 210 і 269 нових смертей відповідно.

Також було зареєстровано 3 403 нові випадки коронавірусу – це трохи менше, ніж вчора.

Загальна кількість інфікованих зросла до 226 463.

У неділю прем’єр Британії Борис Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися у середу.

З 13 травня людям збираються дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор.

Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Працюємо, щоб за 10 днів транспорт відновив роботу – міністр

Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину

доповнено Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Авіакомпанії вводять українців в оману, анонсуючи польоти після 22 травня – МІУ

мапаДо України підсунеться антициклон, який ненадовго прожене опади

Усі головні новини...
Останні новини
19:19
"Дія" презентувала цифрову автоцивілку
19:14
Через затримку виплат медикам звільнили заступника голови Одеської ОДА
19:01
У Британії різко збільшилося число померлих від коронавірусу – 627 смертей за добу
18:49
Український стартап розробив чатбот, який сам шукає доступні для оренди офіси
18:35
Працюємо, щоб за 10 днів транспорт відновив роботу – міністр
18:29
ЄІБ надасть Харкову 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного парку
18:26
День на Донбасі: окупанти порушили "Мінськ" і поранили українського бійця
18:22
Суд ще раз заочно арештував Януковича
18:22
Через "Укрпошту" тепер можна замовляти товари з англійських інтернет-магазинів
18:09
Лікар виписав із лікарні 15 хворих на COVID-19 у Кривому Розі – міськрада
Усі новини...