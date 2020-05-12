У Британії різко збільшилося число померлих від коронавірусу – 627 смертей за добу

У Великій Британії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 627 людей, що значно більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британський департамент охорони здоров'я і соціального забезпечення.

Станом на 9 ранку загальне число померлих від коронавірусу у Британії складало 32 692. 627 осіб померли в лікарнях і закладах опіки протягом минулої доби, у попередні два дні повідомлялося про 210 і 269 нових смертей відповідно.

Також було зареєстровано 3 403 нові випадки коронавірусу – це трохи менше, ніж вчора.

Загальна кількість інфікованих зросла до 226 463.

У неділю прем’єр Британії Борис Джонсон розкрив перші деталі послаблення карантинних обмежень в Англії, що мають початися у середу.

З 13 травня людям збираються дозволити виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор.

Працівники, які за характером роботи не можуть працювати з дому, зможуть повернутися на роботу. Але решту просять і далі працювати дистанційно.