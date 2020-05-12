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В Британии резко увеличилось число умерших от коронавируса – 627 смертей за сутки

Вторник, 12 мая 2020, 19:01

В Великобритании в течение последних суток от коронавирусной болезни скончались 627 человек, что значительно больше, чем накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

По состоянию на 9 утра общее число умерших от коронавируса в Британии составляло 32 692. 627 человек умерли в больницах и учреждениях опеки в течение прошлых суток, в предыдущие два дня сообщалось о 210 и 269 новых смертей соответственно.

Также было зарегистрировано 3 403 новые случаи коронавируса – это чуть меньше, чем вчера.

Общее количество инфицированных возросло до 226 463.

В воскресенье премьер Британии Борис Джонсон раскрыл первые детали ослабление карантинных ограничений в Англии, которые должны начаться в среду.

С 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений во времени для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр.

Работники, которые по характеру работы не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Но остальные просят и дальше работать дистанционно.



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