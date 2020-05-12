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Facebook видалив мільйони постів, пов’язаних із COVID-19

Вівторок, 12 травня 2020, 19:55

Facebook заявив, що з 1 березня видалив 2,5 мільйона постів, в яких йшлося про продаж масок, дезінфікуючих засобів та тестів COVID-19, заважаючи продавати контрафактну продукцію.

Джерело: Bloomberg з посиланням на звіт компанії

Деталі: Для цього компанія спиралася на ту ж технологію розпізнавання зображень, яку використовує для продажу зброї і наркотиків. Facebook довелося швидко навчати свій штучний інтелект.

У деяких постах, наприклад, пропонували пити відбілювач як ліки.

Хоча в компанії працює близько 15 тисяч модераторів контенту, що працюють по всьому світу, в період з жовтня 2019 року по березень 2020 року біля 90% віддаленого контенту Facebook було виявлено програмним забезпеченням, а не звітами користувачів, говориться в повідомленні компанії.

Facebook заявив, що в першому кварталі 2020 року він видалив 1,7 мільярда фальшивих акаунтів, 39,5 мільйона випадків оголення і 7,9 мільйона постів, які рекламують нелегальні наркотики.

Теми: коронавірусепідемія


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