Facebook заявил, что с 1 марта удалил 2,5 миллиона постов, в которых сообщалось о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов COVID-19.

Источник: Bloomberg со ссылкой на отчет компании

Детали: Для этого компания опиралась на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для продажи оружия и наркотиков. Facebook пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект.

В некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства.

Хотя в компании работает около 15 тысяч модераторов контента, работающих по всему миру, в период с октября 2019 года по март 2020 года около 90% удаленного контента Facebook было обнаружено программным обеспечением, а не отчетами пользователей, говорится в сообщении компании.

Facebook заявил, что в первом квартале 2020 года он удалил 1,7 миллиарда фальшивых аккаунтов, 39,5 миллиона случаев обнаженки и 7,9 миллиона постов, рекламирующих нелегальные наркотики.