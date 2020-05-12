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Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня

Вівторок, 12 травня 2020, 20:29

Грецькі церкви знову відкриються для вірян 17 травня - але за умови дотримання норм дистанціювання. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico

Регулярні богослужіння і недільні меси відновляться відповідно до спільного рішення міністерств охорони здоров'я і релігійних органів.

Церкви також зможуть проводити такі церемонії, як хрещення і весілля - дозвіл на них буде діяти до 5 червня, потім влада переглядатиме рішення. 

У церквах на десять квадратних метрів допускається тільки одна людина. Між священнослужителями та членами громади має бути відстань не менше 1,5 метра.

Максимум 50 осіб можуть перебувати у місцях відправлення культу, які мають площу понад 500 квадратних метрів.

У церквах також рекомендують використовувати маски і зобов'язують використовувати антисептичні гелі або серветки для рук.

У Греції з понеділка відкрилися більшість магазинів та частково відновили навчання у школах.

Також Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії. 

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Теми: церкваГреціякарантинкоронавірус
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