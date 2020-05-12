Церкви Греции снова откроются для верующих с 17 мая
Греческие церкви снова откроются для верующих 17 мая - но при условии соблюдения норм дистанцирования.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Регулярные богослужения и воскресные мессы возобновятся в соответствии с совместным решением министерств здравоохранения и религиозных органов.
В церквях на десять квадратных метров допускается только один человек. Между священнослужителями и членами общины должно быть расстояние не менее 1,5 метра.
Максимум 50 человек могут находиться в местах отправления культа, которые имеют площадь более 500 квадратных метров.
В церквях также рекомендуют использовать маски и обязывают использовать антисептические гели или салфетки для рук.
В Греции с понедельника открылось большинство магазинов и частично возобновилась учеба в школах.
Также Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.