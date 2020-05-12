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НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19

Вівторок, 12 травня 2020, 21:04

НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії коронавірусу і працює над тим, щоб допомогти союзникам підвищити їхню стійкість.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відеоконференції міністрів оборони ЄС, повідомили у пресслужбі Альянсу у вівторок ввечері, пише "Європейська правда"

Під час відеоконференції обговорювались наслідки пандемії COVID-19 для безпеки ЄС і НАТО.

Столтенберг привітав тісну співпрацю між НАТО і Європейським Союзом, заявивши, що "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість нашого населення і боротися з дезінформацією".

За його словами, НАТО робить свій внесок в підтримку потерпілих країн, в тому числі за допомогою повітряних перевезень, обміну медичним досвідом, розробки інноваційних заходів реагування та розгортання збройних сил союзників для підтримки цивільної влади. 

Столтенберг також попередив, що безпекові проблеми не зникли через COVID-19, і потенційні противники будуть намагатися перевірити рішучість НАТО. 

Він підкреслив, що у той час як НАТО реагує на пандемію, блок також готується до довгострокових наслідків COVID-19 і працює над тим, щоб допомогти союзникам підвищити їх стійкість.

Раніше Столтенберг заявив, що Альянс задоволений співпрацею з Україною, яка надає свої транспортні літаки для перевезення медичних вантажів, призначених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди": "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію.

Теми: НАТОепідеміякоронавірусCovid-2019


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