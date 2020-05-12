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НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19

Вторник, 12 мая 2020, 21:04

НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС, сообщили в пресс-службе Альянса во вторник вечером, пишет "Европейская правда".

Во время видеоконференции обсуждались последствия пандемии COVID-19 для безопасности ЕС и НАТО.

Столтенберг поздравил тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

По его словам, НАТО вносит свой вклад в поддержку пострадавших стран, в том числе с помощью воздушных перевозок, обмена медицинским опытом, разработки инновационных мер реагирования и развертывания вооруженных сил союзников для поддержки гражданских властей.

Столтенберг также предупредил, что проблемы безопасности не исчезли из-за COVID-19, и потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.

Он подчеркнул, что в то время как НАТО реагирует на пандемию, блок также готовится к долгосрочным последствиям COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс доволен сотрудничеством с Украиной, которая предоставляет свои транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию.

Темы: НАТОэпидемиякоронавирусCovid-2019
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