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Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту

Вівторок, 12 травня 2020, 22:20
Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова Криклія: "Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день.

Перемога завжди на боці тих, хто робить свою справу чесно і справедливо! У свою чергу, ми продовжуємо працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях. І будемо надалі захищати кожного інвестора".

Що було раніше: Днями Криклій заявляв, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

Передісторія:

  • Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.
  • 21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання

Українська правда
Теми: судХерсонпорти
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