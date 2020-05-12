Усі розділи
Укр / Рус

Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту

Вівторок, 12 травня 2020, 22:20

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова Криклія: "Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день.

Перемога завжди на боці тих, хто робить свою справу чесно і справедливо! У свою чергу, ми продовжуємо працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях. І будемо надалі захищати кожного інвестора".

Що було раніше: Днями Криклій заявляв, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

Передісторія:

  • Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.
  • 21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання

Українська правда
Теми: судХерсонпорти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Працюємо, щоб за 10 днів транспорт відновив роботу – міністр

Лікар виписав із лікарні 15 хворих на COVID-19 у Кривому Розі – міськрада

Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину

доповнено Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Авіакомпанії вводять українців в оману, анонсуючи польоти після 22 травня – МІУ

Усі головні новини...
суд
Суд ще раз заочно арештував Януковича
Справу Онищенка почнуть розглядати по суті
Проти Гримчака закрили одну зі справ
Останні новини
22:20
Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту
21:54
Понад 1700 заражених COVID-19 військових нарахували в Росії
21:38
Новини 12 травня: продовження карантину, коронавірус у Пєскова
21:23
Вступники з окупованих територій можуть спрощено вступити майже до сотні ВНЗ
21:06
Новини економіки: злив даних у Telegram, ВВП, Ярославський купує банк Пінчука
21:04
НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19
20:53
Львів вирішить до п'ятниці, чи послаблювати карантин ще більше
20:40
Єрмак поспілкувався з радниками лідерів "нормандської четвірки"
20:31
Прем’єр хоче розслідувати масову видачу "Укренерго" дозволів на приєднання до енергомережі
20:29
Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!