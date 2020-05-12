Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова Криклія: "Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день.

Перемога завжди на боці тих, хто робить свою справу чесно і справедливо! У свою чергу, ми продовжуємо працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях. І будемо надалі захищати кожного інвестора".

Що було раніше: Днями Криклій заявляв, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

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