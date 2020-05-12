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Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта

Вторник, 12 мая 2020, 22:20

12 мая Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Прямая речь Криклия: "Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день.

Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора".

Напомним:

  • Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.
  • 21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

Украинская правда
Темы: судХерсонпорты


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