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На Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини

Вівторок, 12 травня 2020, 22:53

Правоохоронці Львівщини проводять переговори із чоловіком, який погрожує вибухом у ресторані.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Деталі: 12 травня близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов чоловік, який заявив, що має гранату та може її підірвати. На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли.

На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Правоохоронці на чолі із начальником поліції Львівщини Василем Віконським проводять переговори із чоловіком, аби не допустити вибуху.

Українська правда
Теми: Львівщинаполіція


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