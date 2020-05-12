На Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини

Правоохоронці Львівщини проводять переговори із чоловіком, який погрожує вибухом у ресторані.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Деталі: 12 травня близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов чоловік, який заявив, що має гранату, та може її підірвати. На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли.

На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Правоохоронці на чолі із начальником поліції Львівщини Василем Віконським проводять переговори із чоловіком, аби не допустити вибуху.