Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

Вторник, 12 мая 2020, 22:53
Во Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Детали: 12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел мужчина, который заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители во главе с начальником полиции Львовщины Василием Виконским проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

Украинская правда
Темы: Львовщинаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: