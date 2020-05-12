Все разделы
Укр / Рус

Во Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

Вторник, 12 мая 2020, 22:53

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Детали: 12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел мужчина, который заявил, что гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители во главе с начальником полиции Львовщины Василием Виконским проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

Украинская правда
Темы: Львовщинаполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

дополнено Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы

Все главные новости...
Львовщина
Депутаты пожаловались на Киву в прокуратуру и СБУ
Львовщина не ослабляет карантин: много больных
Одна из областей отказалась смягчать карантин с 11 мая
Последние новости
22:53
фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры
22:32
Сербия откроет границу с четырьмя странами
22:20
Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта
21:54
Более 1700 зараженных COVID-19 военных насчитали в России
21:38
Новости 12 мая: продление карантина, коронавирус у Пескова
21:23
Абитуриенты с оккупированных территорий могут упрощенно поступить почти в 100 вузов
21:06
Новости экономики: слив данных в Telegram, ВВП, Ярославский покупает банк Пинчука
21:04
НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19
20:53
Львов решит до пятницы, ослаблять ли карантин еще больше
20:40
Ермак пообщался с советниками лидеров "нормандской четверки"
Все новости...