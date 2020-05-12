Во Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Детали: 12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел мужчина, который заявил, что гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители во главе с начальником полиции Львовщины Василием Виконским проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.