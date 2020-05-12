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Сербія відкриє кордон з чотирма країнами

Вівторок, 12 травня 2020, 22:32

Сербія з 1 червня відкриє кордон з чотирма сусідніми країнами - Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС

Для в'їзду в Сербію знадобиться швидкий тест на коронавірус або два тижні ізоляції.

Кордони Сербії були закриті з 15 березня, коли через коронавірус було введено надзвичайний стан. 

Громадяни Сербії, що поверталися з-за кордону, а також дипломати і іноземні громадяни з дозволом на проживання могли в'їжджати в країну.

7 травня Сербія скасувала надзвичайний стан. Комендантська година більше не діє, участь армії в цивільних цілях припинено, літні люди можуть виходити на вулицю, міський транспорт в Белграді відновлює роботу.

Водночас рукавички і маски є обов'язковими в громадському транспорті, але також в ресторанах і кафе, фізична дистанція залишається в силі. Збережена заборона на публічні збори, заняття у школах, закриті кінотеатри і театри. 



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