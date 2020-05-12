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Сербия откроет границу с четырьмя странами

Вторник, 12 мая 2020, 22:32

Сербия с 1 июня откроет границу с четырьмя соседними странами - Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Для въезда в Сербию понадобится быстрый тест на коронавирус или две недели изоляции.

Границы Сербии были закрыты с 15 марта, когда из-за коронавируса было введено чрезвычайное положение.

Граждане Сербии, которые возвращались из-за границы, а также дипломаты и иностранные граждане с разрешением на проживание могли въезжать в страну.

7 мая Сербия отменила чрезвычайное положение. Комендантский час больше не действует, участие армии в гражданских целях прекращено, пожилые люди могут выходить на улицу, городской транспорт в Белграде возобновляет работу.

В то же время перчатки и маски являются обязательными в общественном транспорте, но также в ресторанах и кафе, физическая дистанция остается в силе. Сохраняется запрет на публичные собрания, занятия в школах, закрыты кинотеатры и театры.



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