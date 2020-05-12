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Стоп культурний карантин: сотні прожекторів освічують небо над містами

Вівторок, 12 травня 2020, 23:51
Стоп культурний карантин: сотні прожекторів освічують небо над містами

12 травня сотні прожекторів світять у небо в українських містах через акцію #стопкультурнийкарантин.

Джерело: Kyiv Music Days, соцмережі

Дослівно: "Якщо нас не чують, то нас побачать! Пандемія Covid-19 зупинила весь світ.

Коли уряди інших країн рятують свої економіки шляхом підтримки населення та бізнесу, планують поетапні виходи з карантину та прогнозують ймовірні сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє програми подолання кризи.

При цьому сфера креативних індустрій та видовищних заходів знаходиться у забутті. Нас ніби не існує".

Деталі: Так організатори акції хочуть привернути увагу влади і суспільства до креативних індустрій та видовищних заходів – галузей культури, мистецтва, розваг, організації масових подій, які за час двомісячного карантину понесли великі фінансові втрати, і які держава фактично ігнорує. 

Активісти нагадують, що культурна галузь – це понад 250 000 осіб: артистів, акторів, музикантів та сотні інших професій.

Нагадаємо: Прожектори, які світять у небо, використовують під час вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні в лютому.

Українська правда

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Теми: карантин
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