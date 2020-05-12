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Стоп культурный карантин: сотни прожекторов освещают небо над городами

Вторник, 12 мая 2020, 23:51
Стоп культурный карантин: сотни прожекторов освещают небо над городами

12 мая сотни прожекторов светят в небо в украинских городах из-за акции #стопкультурныйкарантин.

Источник: Kyiv Music Days, соцсети

Дословно: "Если нас не слышат, нас увидят! Пандемия Covid-19 остановила весь мир.

Когда правительства других стран спасают свои экономики путем поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапные выходы из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает программы преодоления кризиса.

При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. Нас будто не существует".

Детали: Так организаторы акции хотят привлечь внимание власти и общества к креативным индустриям и зрелищным мероприятиям - отраслям культуры, искусства, развлечений, организации массовых мероприятий, которые за время двухмесячного карантина понесли большие финансовые потери, и которые государство фактически игнорирует.

Активисты напоминают, что культурная отрасль - это более 250 000 человек: артистов, актеров, музыкантов и сотни других профессий.

Напомним: Светящие в небо прожекторы используют во время чествования памяти погибших Героев Небесной Сотни в феврале.

Украинская правда

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Темы: карантин
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