Стоп культурный карантин: сотни прожекторов освещают небо над городами
12 мая сотни прожекторов светят в небо в украинских городах из-за акции #стопкультурныйкарантин.
Источник: Kyiv Music Days, соцсети
Дословно: "Если нас не слышат, нас увидят! Пандемия Covid-19 остановила весь мир.
Когда правительства других стран спасают свои экономики путем поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапные выходы из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает программы преодоления кризиса.
При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. Нас будто не существует".
Детали: Так организаторы акции хотят привлечь внимание власти и общества к креативным индустриям и зрелищным мероприятиям - отраслям культуры, искусства, развлечений, организации массовых мероприятий, которые за время двухмесячного карантина понесли большие финансовые потери, и которые государство фактически игнорирует.
Активисты напоминают, что культурная отрасль - это более 250 000 человек: артистов, актеров, музыкантов и сотни других профессий.
Напомним: Светящие в небо прожекторы используют во время чествования памяти погибших Героев Небесной Сотни в феврале.