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У Конгресі США закликають запровадити нові санкції проти РФ

Середа, 13 травня 2020, 01:52

У Палаті представників Конгресу США зареєстрували резолюцію із закликом до Білого дому запровадити нові санкції проти Росії.

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Вказаний документ є реакцією на порушення прав людини та переслідування активістів.

Автори резолюції закликають Росію звільнити політичних в’язнів, зокрема і українських громадян. 

Також ще в одному документі група конгресменів засудила наміри Білого дому скоротити фінансування ініціативи щодо стримування російської агресії. 

Нагадаємо:

  • Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що коронавірусна криза жодним чином не вплине на позицію ЄС щодо санкцій проти РФ.
  • Міністри закордонних справ країн Євросоюзу також запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.

Українська правда
Теми: СШАсанкціїРосія


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