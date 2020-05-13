У Конгресі США закликають запровадити нові санкції проти РФ
Середа, 13 травня 2020, 01:52
У Палаті представників Конгресу США зареєстрували резолюцію із закликом до Білого дому запровадити нові санкції проти Росії.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Вказаний документ є реакцією на порушення прав людини та переслідування активістів.
Автори резолюції закликають Росію звільнити політичних в’язнів, зокрема і українських громадян.
Також ще в одному документі група конгресменів засудила наміри Білого дому скоротити фінансування ініціативи щодо стримування російської агресії.
Нагадаємо:
- Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що коронавірусна криза жодним чином не вплине на позицію ЄС щодо санкцій проти РФ.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу також запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.
Українська правда