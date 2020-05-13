У Конгресі США закликають запровадити нові санкції проти РФ

У Палаті представників Конгресу США зареєстрували резолюцію із закликом до Білого дому запровадити нові санкції проти Росії.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Вказаний документ є реакцією на порушення прав людини та переслідування активістів.

Автори резолюції закликають Росію звільнити політичних в’язнів, зокрема і українських громадян.

Також ще в одному документі група конгресменів засудила наміри Білого дому скоротити фінансування ініціативи щодо стримування російської агресії.

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