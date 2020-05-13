В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ
Среда, 13 мая 2020, 01:52
В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Указанный документ является реакцией на нарушения прав человека и преследования активистов.
Авторы резолюции призывают Россию освободить политических заключенных, в том числе и украинских граждан.
Также еще в одном документе группа конгрессменов осудила намерения Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии.
Напомним:
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза также заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.
Украинская правда