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В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ

Среда, 13 мая 2020, 01:52
В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Указанный документ является реакцией на нарушения прав человека и преследования активистов.

Авторы резолюции призывают Россию освободить политических заключенных, в том числе и украинских граждан.

Также еще в одном документе группа конгрессменов осудила намерения Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии.

Напомним:

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза также заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcия
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