Все разделы
Укр / Рус

В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ

Среда, 13 мая 2020, 01:52

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Указанный документ является реакцией на нарушения прав человека и преследования активистов.

Авторы резолюции призывают Россию освободить политических заключенных, в том числе и украинских граждан.

Также еще в одном документе группа конгрессменов осудила намерения Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии.

Напомним:

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза также заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

обновленоУ Криклия сообщили, что через 10 дней будут возобновлять работу транспорта, а затем "передумали"

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

дополнено Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы

Все главные новости...
США
Шокин обратился к Зеленскому на счет Байдена – в преддверии выборов в США
Маск возобновит работу завода Tesla в Калифорнии вопреки запрету
ФБР подозревает Китай в попытке украсть у США результаты исследований COVID-19 - СМИ
Последние новости
01:52
В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ
01:10
На Житомирщине зафиксировали незначительное увеличение случаев COVID-19
00:36
ФотоПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине
00:16
Коронавирус не отступает из Буковины: за день 48 новых случаев
23:51
фото, видеоСтоп культурный карантин: сотни прожекторов освещают небо над городами
23:34
Лукашенко заявляет, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией
22:53
фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры
22:32
Сербия откроет границу с четырьмя странами
22:20
Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта
21:54
Более 1700 зараженных COVID-19 военных насчитали в России
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!