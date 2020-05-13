В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Указанный документ является реакцией на нарушения прав человека и преследования активистов.

Авторы резолюции призывают Россию освободить политических заключенных, в том числе и украинских граждан.

Также еще в одном документе группа конгрессменов осудила намерения Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии.

Напомним: