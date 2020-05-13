Інтерв’ю Поклонської використають у справі проти неї – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим використає інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишньою "прокуроркою" окупованого Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською у кримінальному провадженні проти неї.

Джерело: "Крим.Реалії" із посиланням на прокурора відділу прокуратури АРК Кирила Копійку

Пряма мова Копійки: "Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв'ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка".

Що передувало: Призначена окупаційною владою на посаду "прокурора" Криму Наталія Поклонська дала інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що інтерв’ю ображає тих, хто нині позбавлений волі, зокрема і через дії Поклонської.

Передісторія: