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Інтерв’ю Поклонської використають у справі проти неї – прокуратура АРК

Середа, 13 травня 2020, 06:10

Прокуратура Автономної Республіки Крим використає інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишньою прокуроркою Криму, депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською у кримінальному провадженні проти неї.

Джерело: "Крим.Реалії" із посиланням на прокурора відділу прокуратури АРК Кирила Копійку

Пряма мова Копійки: "Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв'ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка".

Що передувало: Призначена окупаційною владою на посаду прокурора Криму Наталія Поклонська дала інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що інтерв’ю ображає тих, хто нині позбавлений волі, зокрема і через дії Поклонської. 

Передісторія:

  • Наталія Поклонська у 2016 році стала депутатом Державної думи від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.
  • До анексії Криму Поклонська працювала в органах прокуратури. В Україні вона підозрюється у воєнних злочинах та у державній зраді
  • За даними слідства, "прокурор" Криму організувала незаконне переслідування осіб, які відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України, а потім особисто взяла участь у судовому засіданні та підтримала клопотання про їхній арешт.
  • Зокрема, її підозрюють у незаконному позбавленні волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чирнія, Геннадія Афанасьєва.

Українська правда
Теми: Кримокупаціяпрокуратура


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