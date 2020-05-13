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Интервью Поклонской используют в деле против нее – прокуратура АРК

Среда, 13 мая 2020, 06:10

Прокуратура Автономной Республики Крым использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшем прокурором Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры АРК Кирилла Копейка

Прямая речь Копейки: "Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка".

Что предшествовало: Назначена оккупационными властями на должность прокурора Крыма Наталия Поклонская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что интервью оскорбляет тех, кто сейчас лишен свободы, в том числе и из-за действий Поклонской.

Предыстория:

  • Наталья Поклонская в 2016 году стала депутатом Государственной думы от путинской "Единой России". При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в оккупированном Крыму.
  • До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры. В Украине она подозревается в военных преступлениях и в государственной измене.
  • По данным следствия, "прокурор" Крыма организовала незаконное преследование лиц, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины, а затем лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об их аресте.
  • В частности, ее подозревают в незаконном лишении свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияпрокуратура


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