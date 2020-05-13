Интервью Поклонской используют в деле против нее – прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшем "прокурором" оккупированного Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры АРК Кирилла Копейка

Прямая речь Копейки: "Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка".

Что предшествовало: Назначена оккупационными властями на должность "прокурора" Крыма Наталия Поклонская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что интервью оскорбляет тех, кто сейчас лишен свободы, в том числе и из-за действий Поклонской.

Предыстория: