COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше
За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, Центр громадського здоров’я
Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіло 402 особи, з них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 особи. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнті, які одужали – 343".
Деталі: Найбільше нових випадків захворювання 12 травня зафіксовано у Харківській (49), Чернівецькій (48) та Вінницькій (48) областях, у місті Київ (30 випадків).
Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).
На амбулаторному лікуванні перебуває 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників.
Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легень знадобилося 218 людям, зокрема одній дитині та 19 медикам.
Усього в Україні досліджено 192 247 зразків біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції. За останню добу проведено 7 239 досліджень методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. – 628 (309 одужали);
Волинська обл. – 510 (127 одужали);
Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали);
Донецька обл. – 102 (26 одужали);
Житомирська обл. – 530 (67 одужали);
Закарпатська обл. – 764 (114 одужали);
Запорізька обл. – 331 (135 одужали);
Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали);
м. Київ – 1960 (169 одужали);
Київська обл. – 1049 (179 одужали);
Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали);
Луганська обл. – 42 (15 одужали);
Львівська обл. – 870 (168 одужали);
Миколаївська обл. – 225 (63 одужали);
Одеська обл. – 680 (39 одужали);
Полтавська обл. – 257 (136 одужали);
Рівненська обл. – 1045 (199 одужали);
Сумська обл. – 157 (81 одужали);
Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали);
Харківська обл. – 672 (81 одужали);
Херсонська обл. – 165 (96 одужали);
Хмельницька обл. – 196 (54 одужали);
Черкаська обл. – 346 (160 одужали);
Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали);
Чернігівська обл. – 79 (19 одужали).