COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше

За останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, Центр громадського здоров’я

Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіло 402 особи, з них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 особи. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнті, які одужали – 343".