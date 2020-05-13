Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше

Середа, 13 травня 2020, 09:13
COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше

За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, Центр громадського здоров’я

Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіло 402 особи, з них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 особи. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнті, які одужали – 343".

Деталі: Найбільше нових випадків захворювання 12 травня зафіксовано у Харківській (49), Чернівецькій (48) та Вінницькій (48) областях, у місті Київ (30 випадків).

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легень знадобилося 218 людям, зокрема одній дитині та 19 медикам.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції. За останню добу проведено 7 239 досліджень методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 628 (309 одужали);

Волинська обл. – 510 (127 одужали);

Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали);

Донецька обл. – 102 (26 одужали);

Житомирська обл. – 530 (67 одужали);

Закарпатська обл. – 764 (114 одужали);

Запорізька обл. – 331 (135 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали);

м. Київ – 1960 (169 одужали);

Київська обл. – 1049 (179 одужали);

Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали);

Луганська обл. – 42 (15 одужали);

Львівська обл. – 870 (168 одужали);

Миколаївська обл. – 225 (63 одужали);

Одеська обл. – 680 (39 одужали);

Полтавська обл. – 257 (136 одужали);

Рівненська обл. – 1045 (199 одужали);

Сумська обл. – 157 (81 одужали);

Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали);

Харківська обл. – 672 (81 одужали);

Херсонська обл. – 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. – 196 (54 одужали);

Черкаська обл. – 346 (160 одужали);

Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали);

Чернігівська обл. – 79 (19 одужали).

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
екологія
На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Україна потребує "екологічного Рамштайну"
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: