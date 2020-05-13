COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше

За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, Центр громадського здоров’я

Пряма мова міністра: "За минулу добу захворіло 402 особи, з них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 особи. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому у нас сьогодні рекордна кількість пацієнті, які одужали – 343".

Деталі: Найбільше нових випадків захворювання 12 травня зафіксовано у Харківській (49), Чернівецькій (48) та Вінницькій (48) областях, у місті Київ (30 випадків).

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

На амбулаторному лікуванні перебуває 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легень знадобилося 218 людям, зокрема одній дитині та 19 медикам.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції. За останню добу проведено 7 239 досліджень методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 628 (309 одужали);

Волинська обл. – 510 (127 одужали);

Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали);

Донецька обл. – 102 (26 одужали);

Житомирська обл. – 530 (67 одужали);

Закарпатська обл. – 764 (114 одужали);

Запорізька обл. – 331 (135 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали);

м. Київ – 1960 (169 одужали);

Київська обл. – 1049 (179 одужали);

Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали);

Луганська обл. – 42 (15 одужали);

Львівська обл. – 870 (168 одужали);

Миколаївська обл. – 225 (63 одужали);

Одеська обл. – 680 (39 одужали);

Полтавська обл. – 257 (136 одужали);

Рівненська обл. – 1045 (199 одужали);

Сумська обл. – 157 (81 одужали);

Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали);

Харківська обл. – 672 (81 одужали);

Херсонська обл. – 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. – 196 (54 одужали);

Черкаська обл. – 346 (160 одужали);

Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали);

Чернігівська обл. – 79 (19 одужали).