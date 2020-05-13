COVID-19: рекорд выздоровлений в Украине, но новых больных все равно больше
За последние сутки, 12 мая, COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, Центр общественного здоровья
Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболело 402 человека, из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество выздоровевших пациентов – 343".
Детали: Больше всего новых случаев заболевания 12 мая зафиксировано в Харьковской (49), Черновицкой (48) и Винницкой (48) областях, в городе Киев (30 случаев).
Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 130 – дети, 3 208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработника), а выздоровели 3 716 пациентов (из них 935 медработников).
На амбулаторном лечении находится 11 241 пациент, из них 925 детей и 2 637 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких понадобилось 218 людям, в частности одному ребенку и 19 медикам.
Всего в Украине исследовано 192 247 образцов биоматериала методом полимеразной цепной реакции. За последние сутки проведено 7 239 исследований методом ПЦР.
В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. – 628 (309 выздоровели)
Волынская обл. – 510 (127 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 773 (79 выздоровели)
Донецкая обл. – 102 (26 выздоровели)
Житомирская обл. – 530 (67 выздоровели)
Закарпатская обл. – 764 (114 выздоровели)
Запорожская обл. – 331 (135 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 1144 (334 выздоровели)
г. Киев – 1960 (169 выздоровели)
Киевская обл. – 1049 (179 выздоровели)
Кировоградская обл. – 428 (273 выздоровели)
Луганская обл. – 42 (15 выздоровели)
Львовская обл. – 870 (168 выздоровели)
Николаевская обл. – 225 (63 выздоровели)
Одесская обл. – 680 (39 выздоровели)
Полтавская обл. – 257 (136 выздоровели)
Ровенская обл. – 1045 (199 выздоровели)
Сумская обл. – 157 (81 выздоровели)
Тернопольская обл. – 1028 (362 выздоровели)
Харьковская обл. – 672 (81 выздоровели)
Херсонская обл. – 165 (96 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 196 (54 выздоровели)
Черкасская обл. – 346 (160 выздоровели)
Черновицкая обл. – 2444 (429 выздоровели)
Черниговская обл. – 79 (19 выздоровели).