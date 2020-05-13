COVID-19: рекорд выздоровлений в Украине, но новых больных все равно больше

За последние сутки, 12 мая, COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, Центр общественного здоровья

Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболело 402 человека, из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество выздоровевших пациентов – 343".

Детали: Больше всего новых случаев заболевания 12 мая зафиксировано в Харьковской (49), Черновицкой (48) и Винницкой (48) областях, в городе Киев (30 случаев).

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 130 – дети, 3 208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработника), а выздоровели 3 716 пациентов (из них 935 медработников).

На амбулаторном лечении находится 11 241 пациент, из них 925 детей и 2 637 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких понадобилось 218 людям, в частности одному ребенку и 19 медикам.

Всего в Украине исследовано 192 247 образцов биоматериала методом полимеразной цепной реакции. За последние сутки проведено 7 239 исследований методом ПЦР.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 628 (309 выздоровели)

Волынская обл. – 510 (127 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 773 (79 выздоровели)

Донецкая обл. – 102 (26 выздоровели)

Житомирская обл. – 530 (67 выздоровели)

Закарпатская обл. – 764 (114 выздоровели)

Запорожская обл. – 331 (135 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1144 (334 выздоровели)

г. Киев – 1960 (169 выздоровели)

Киевская обл. – 1049 (179 выздоровели)

Кировоградская обл. – 428 (273 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (15 выздоровели)

Львовская обл. – 870 (168 выздоровели)

Николаевская обл. – 225 (63 выздоровели)

Одесская обл. – 680 (39 выздоровели)

Полтавская обл. – 257 (136 выздоровели)

Ровенская обл. – 1045 (199 выздоровели)

Сумская обл. – 157 (81 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1028 (362 выздоровели)

Харьковская обл. – 672 (81 выздоровели)

Херсонская обл. – 165 (96 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 196 (54 выздоровели)

Черкасская обл. – 346 (160 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2444 (429 выздоровели)

Черниговская обл. – 79 (19 выздоровели).