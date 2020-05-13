COVID-19: рекорд выздоровлений в Украине, но новых больных все равно больше

За последние сутки, 12 мая, COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, Центр общественного здоровья

Прямая речь министра: "За прошедшие сутки заболело 402 человека, из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество выздоровевших пациентов – 343".