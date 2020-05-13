Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італійський єврокомісар: цього року буде літній туристичний сезон

Середа, 13 травня 2020, 10:24

Європейський комісар з економічних питань Паоло Джентілоні впевнений, що цього року сезон літніх відпусток відбудеться попри коронавірусну кризу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Паоло Джентілоні сказав в коментарі німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

"У нас безперечно буде туристичний сезон влітку, але з заходами безпеки і обмеженнями", - сказав італійський єврокомісар.

За його словами, жодна інша індустрія не постраждала так сильно від пандемії, як туризм. Тому туризм є одним з тих секторів економіки, які особливо виграють від пакету допомоги, який зараз готує Єврокомісія.

В кінці цього місяця планується представити новий проєкт семирічного бюджету ЄС з 2021 по 2027 рік, а також відповідну програму реконструкції. Ця програма призначена для підтримки держав-членів у відновленні економіки після пандемії.

Джентілоні каже, що важливо, щоб гроші від програми реконструкції пішли вже "в найближчі місяці", а не тільки в 2021 році.

"Економіка поступово починає знову зростати, тому незабаром слід буде протистояти небезпеці того, що підйом буде відрізнятися за силою. Ми повинні вирішувати ці ризики з самого початку", - говорить він.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 травня затвердить всеосяжну стратегію, спрямовану на те, щоб знову скоординовано відкрити туристичний бізнес в Євросоюзі.

Теми: Італіякарантинтуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Італія
В Італії пояснили, чому не долучаться до "коаліції винищувачів"
Майже 42°C спеки: у Римі зафіксували температурний рекорд
Італійський суд вирішив, що домагання "менше 10 секунд" не є домаганнями
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: