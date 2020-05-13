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Італійський єврокомісар: цього року буде літній туристичний сезон

Середа, 13 травня 2020, 10:24

Європейський комісар з економічних питань Паоло Джентілоні впевнений, що цього року сезон літніх відпусток відбудеться попри коронавірусну кризу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Паоло Джентілоні сказав в коментарі німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

"У нас безперечно буде туристичний сезон влітку, але з заходами безпеки і обмеженнями", - сказав італійський єврокомісар.

За його словами, жодна інша індустрія не постраждала так сильно від пандемії, як туризм. Тому туризм є одним з тих секторів економіки, які особливо виграють від пакету допомоги, який зараз готує Єврокомісія.

В кінці цього місяця планується представити новий проєкт семирічного бюджету ЄС з 2021 по 2027 рік, а також відповідну програму реконструкції. Ця програма призначена для підтримки держав-членів у відновленні економіки після пандемії.

Джентілоні каже, що важливо, щоб гроші від програми реконструкції пішли вже "в найближчі місяці", а не тільки в 2021 році.

"Економіка поступово починає знову зростати, тому незабаром слід буде протистояти небезпеці того, що підйом буде відрізнятися за силою. Ми повинні вирішувати ці ризики з самого початку", - говорить він.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 травня затвердить всеосяжну стратегію, спрямовану на те, щоб знову скоординовано відкрити туристичний бізнес в Євросоюзі.

Теми: Італіякарантинтуристи


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