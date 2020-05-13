Итальянский еврокомиссар: в этом году будет летний туристический сезон

Европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони уверен, что в этом году сезон летних отпусков состоится несмотря на коронавирусный кризис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джентилони сказал в комментарии немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

"У нас определенно будет туристический сезон летом, но с мерами безопасности и ограничениями", - сказал итальянский еврокомиссар.

По его словам, ни одна другая индустрия не пострадала так сильно от пандемии, как туризм. Поэтому он является одним из тех секторов экономики, особенно выигрывающих от пакета помощи, который сейчас готовит Еврокомиссия.

В конце этого месяца планируется представить новый проект семилетнего бюджета ЕС с 2021 по 2027, а также соответствующую программу реконструкции. Эта программа предназначена для поддержки государств-членов в восстановлении экономики после пандемии.

Джентилони говорит, что важно, чтобы деньги от программы реконструкции пошли уже "в ближайшие месяцы", а не только в 2021 году.

"Экономика постепенно начинает снова расти, поэтому вскоре предстоит противостоять опасности того, что подъем будет отличаться по силе. Мы должны решать эти риски с самого начала", - говорит он.

Напомним, Европейская комиссия 13 мая утвердит всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы снова скоординировано открыть туристический бизнес в Евросоюзе.