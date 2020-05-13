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До України з Туреччини спецрейсом вилетіли більше 100 українців

Середа, 13 травня 2020, 11:13

До України з Туреччини спеціальним авіарейсом вилетіли більше 100 українців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило генеральне консульство України у Стамбулі.

Спеціальним авіарейсом увечері 12 травня до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні.

"Щойно спецрейсом SkyUp зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян, 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні, та 3 чотирилапих пасажира. Додому повертаються, зокрема, наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині. Спокійного польоту!", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями Державної прикордонної служби, вчора аеропорт "Бориспіль" прийняв два спецрейси – з Амстердама та Афін, ними прибули 287 громадян.

Напередодні прибули 4 рейси – з Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва, якими в Україну повернулися близько 600 людей.  

"В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю", - зазначає Держприкордонслужба у повідомленнях.

Теми: Туреччинаукраїнці
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