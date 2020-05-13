Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину из Турции спецрейсом вылетели более 100 украинцев

Среда, 13 мая 2020, 11:13

В Украину из Турции специальным авиарейсом вылетели более 100 украинских граждан.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Специальным авиарейсом вечером 12 мая в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

"Только спецрейсом SkyUp из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан, 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, и три четвероногих пассажира. Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Спокойной полета!" - говорится в сообщении.

По сообщениям Государственной пограничной службы, вчера аэропорт "Борисполь" принял два спецрейса - из Амстердама и Афин, ими прибыли 287 граждан.

Накануне прибыли четыре рейса - из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива, которыми в Украину вернулись около 600 человек.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Людей с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля", - отмечает Госпогранслужба.

Темы: Турцияукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Турция
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
США не спешат продавать F-16 Турции
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: