В Украину из Турции спецрейсом вылетели более 100 украинцев

В Украину из Турции специальным авиарейсом вылетели более 100 украинских граждан.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Специальным авиарейсом вечером 12 мая в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

"Только спецрейсом SkyUp из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан, 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, и три четвероногих пассажира. Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Спокойной полета!" - говорится в сообщении.

По сообщениям Государственной пограничной службы, вчера аэропорт "Борисполь" принял два спецрейса - из Амстердама и Афин, ими прибыли 287 граждан.

Накануне прибыли четыре рейса - из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива, которыми в Украину вернулись около 600 человек.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Людей с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля", - отмечает Госпогранслужба.