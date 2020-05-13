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За добу від коронавірусу померли двоє киян, одужала 31 людина

Середа, 13 травня 2020, 12:08
За добу від коронавірусу померли двоє киян, одужала 31 людина

За минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус ще у 30 киян, двоє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 30 людей. Серед них – один медик. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли двоє людей… Одужала за минулу добу 31 людина".

 

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 7 жінок віком від 21 до 82 років і три дівчинки - 8, 9 та 14 рокiв. Та 9 чоловікiв від 39 до 81 року й хлопчик, якому тринадцять років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

 

За весь час пандемії в столиці було зафіксовано 1960 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус подолали 169 мешканців столиці. За цей час – 40 летальних випадків.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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