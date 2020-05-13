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За сутки от коронавируса умерли двое киевлян, выздоровел 31 человек

Среда, 13 мая 2020, 12:08

За минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом еще у 30 киевлян, два человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека ... Выздоровел за минувшие сутки 31 человек".

 

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки - 8, 9 и 14 лет. И 9 мужчин от 39 до 81 года и мальчик, которому тринадцать лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

 

За все время пандемии в столице было зафиксировано 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы. За это время - 40 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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