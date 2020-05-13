Польща ще на місяць продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС

Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами ЄС – Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною – до 12 червня. Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.

"Розпорядженням міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13 березня цього року тимчасово відновлено прикордонний контролю осіб, що перетинають державний кордон… Цим розпорядженням Польща продовжує контроль на 30 днів – до 12 червня цього року", - зазначається у прес-релізі відомства.

Спершу Польща відновила контроль на кордоні у зв’язку з епідемією до 24 березня, а потім чотири рази продовжувала його – спершу до 13 квітня, потім до 3 травня, 13 травня, та, останнього разу – до 12 червня.

Нагадаємо, у Польщі вирішили цього тижня не переходити до наступних етапів послаблення карантинних обмежень. Наступна фаза за планом має початися 18 травня.

12 квітня у Польщі зафіксували 595 нових випадків зараження коронавірусом, що стало найбільшою кількістю нових заражень з початку епідемії. Більшість з них – 492 – зареєстровані у Сілезії.

За останню добу повідомили про 180 нових хворих та 8 померлих.

З початку епідемії в країні зареєстрували 17 062 підтвердежних випадків коронавірусу. 847 хворих померли, одужали – більше 6 400.

Читайте також: Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента.