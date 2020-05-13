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Польша еще на месяц продолжила контроль на границах со странами ЕС

Среда, 13 мая 2020, 12:24

Польша еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Польша еще на 30 дней продолжила контроль на границах с соседями-членами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно восстановлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу... Этим распоряжением Польша продлевает контроль на 30 дней - до 12 июня этого года", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Сначала Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его - сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и, в последний раз - до 12 июня.

Напомним, в Польше решили на этой неделе не переходить к следующим этапам ослабление карантина. Следующая фаза по плану должно начаться 18 мая.

12 апреля в Польше зафиксировали 595 новых случаев заражения коронавируса, что стало наибольшим количеством новых заражений с начала эпидемии. Большинство из них - 492 - зарегистрированы в Силезии.

За последние сутки сообщили о 180 новых больных и 8 умерших.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 17 062 подтвержденных случаев коронавируса. 847 больных умерли, выздоровели - более 6400.

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Темы: ПольшаЕСкарантин


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