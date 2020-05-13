Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський прийшов у Раду і звернувся до нардепів

Середа, 13 травня 2020, 12:42

Президент Володимир Зеленський прибув до парламенту і закликав народних депутатів підтримати у другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради

Деталі: Перед початком розгляду документу спікер Ради Дмитро Разумков оголосив, що в парламенті присутній президент. Зеленський зайшов до своєї ложі. Глава держави зняв маску, привітався з народними депутатами, побажав їм здоров’я та лаконічно нагадав, що нині вони мають прийняти рішення, яке можна назвати історичним.

Пряма мова: "Я не буду дуже довго, я думаю що й так питання банківського закону дуже затягнулось…. Я думаю, що впродовж моєї каденції і вашої буде декілька важливих історичних законопроєктів, які повинні об’єднувати всі партії. Я хочу щоб саме так пройшло сьогодні голосування.

Я звертаюсь до вас із повагою і хочу, щоб ви підтримали за цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз. Дякую".

Нагадаємо: На позачерговому засіданні 13 травня парламенту нардепи розглядають проєкт так званого "антиколомойського" закону: про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д). Він необхідний для співпраці з МВФ. Комітет уже затвердив усі правки.

Валентина Романенко, УП
Теми: банкиКоломойськийзаконодавствоМВФ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня

Шмигаль каже, що карантин буде, поки не знайдуть ліки від коронавірусу

Порошенко: Пом’якшення карантину – ризиковане рішення, але вихід є

COVID-19: рекорд одужань в Україні, але нових хворих усе одно більше

Тищенко не знає, що робив у "Велюрі" нардеп Яценко та інші гості

ФотоПоліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині

Усі головні новини...
банки
Смолій: НБУ може знову знизити облікову ставку у цьому році
Новини економіки: злив даних у Telegram, ВВП, Ярославський купує банк Пінчука
Через карантин уперше з 2017 року скоротилась мережа POS-терміналів — НБУ
Останні новини
13:01
Вітренко про звільнення: Це реакція Коболєва на незручну правду
12:48
відео Глава Одещини виганяв журналістів з кабінету за допомогою Нацгвардії – ЗМІ
12:44
Смолій: НБУ може знову знизити облікову ставку у цьому році
12:42
Зеленський прийшов у Раду і звернувся до нардепів
12:29
Twitter дозволив своїм співробітникам працювати з дому завжди
12:24
Польща ще на місяць продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС
12:22
фотоПід Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро
12:20
Після 22 травня плануємо відновити роботу транспорту в столиці – Кличко
12:16
Вітренко заявив, що його звільняють з "Нафтогазу"
12:11
Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!