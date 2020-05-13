Зеленський прийшов у Раду і звернувся до нардепів

Президент Володимир Зеленський прибув до парламенту і закликав народних депутатів підтримати у другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради

Деталі: Перед початком розгляду документу спікер Ради Дмитро Разумков оголосив, що в парламенті присутній президент. Зеленський зайшов до своєї ложі. Глава держави зняв маску, привітався з народними депутатами, побажав їм здоров’я та лаконічно нагадав, що нині вони мають прийняти рішення, яке можна назвати історичним.

Пряма мова: "Я не буду дуже довго, я думаю що й так питання банківського закону дуже затягнулось…. Я думаю, що впродовж моєї каденції і вашої буде декілька важливих історичних законопроєктів, які повинні об’єднувати всі партії. Я хочу щоб саме так пройшло сьогодні голосування.

Я звертаюсь до вас із повагою і хочу, щоб ви підтримали за цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз. Дякую".

Нагадаємо: На позачерговому засіданні 13 травня парламенту нардепи розглядають проєкт так званого "антиколомойського" закону: про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д). Він необхідний для співпраці з МВФ. Комітет уже затвердив усі правки.