Зеленский нагрянул в Раду и обратился к нардепам

Президент Владимир Зеленский прибыл в парламент и призвал народных депутатов поддержать во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады

Детали: Перед началом рассмотрения документа спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что в парламенте присутствует президент. Зеленский зашел в своей ложу. Глава государства снял маску, поздоровался с народными депутатами, пожелал им здоровья и лаконично напомнил, что сейчас они должны принять решение, которое можно назвать историческим.

Прямая речь: "Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся... Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодняшнее голосование.

Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали за это законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас. Спасибо".

Напомним: На внеочередном заседании 13 мая парламента нардепы рассматривают проект так называемого "антиколомойского" закона: о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д). Он необходим для сотрудничества с МВФ. Комитет уже утвердил все правки.