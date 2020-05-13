Все разделы
Укр / Рус

Зеленский нагрянул в Раду и обратился к нардепам

Среда, 13 мая 2020, 12:42

Президент Владимир Зеленский прибыл в парламент и призвал народных депутатов поддержать во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады

Детали: Перед началом рассмотрения документа спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что в парламенте присутствует президент. Зеленский зашел в своей ложу. Глава государства снял маску, поздоровался с народными депутатами, пожелал им здоровья и лаконично напомнил, что сейчас они должны принять решение, которое можно назвать историческим.

Прямая речь: "Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся... Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодняшнее голосование.

Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали за это законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас. Спасибо".

Напомним: На внеочередном заседании 13 мая парламента нардепы рассматривают проект так называемого "антиколомойского" закона: о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д). Он необходим для сотрудничества с МВФ. Комитет уже утвердил все правки.

Валентина Романенко, УП
Темы: банкиКоломойскийзаконодательствоМВФ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко просит Кабмин открыть метро с 25 мая

Шмыгаль говорит, что карантин будет, пока не найдут лекарство от коронавируса

Порошенко: Смягчение карантина – рискованное решение, но выход есть

COVID-19: рекорд выздоровлений в Украине, но новых больных все равно больше

Тищенко не знает, что делал в "Велюре" нардеп Яценко и другие гости

ФотоПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине

Все главные новости...
банки
Рада поддержала в целом "антиколомойский" законопроект
Смолий: НБУ может снова снизить учетную ставку в этом году
Новости экономики: слив данных в Telegram, ВВП, Ярославский покупает банк Пинчука
Последние новости
13:12
Рада поддержала в целом "антиколомойский" законопроект
13:01
Витренко об увольнении: Это реакция Коболева на неудобную правду
12:48
видео Глава Одесской области выгонял журналистов из кабинета при помощи Нацгвардии – СМИ
12:44
Смолий: НБУ может снова снизить учетную ставку в этом году
12:42
Зеленский нагрянул в Раду и обратился к нардепам
12:29
Twitter разрешил своим сотрудникам работать из дома всегда
12:24
Польша еще на месяц продолжила контроль на границах со странами ЕС
12:22
фотоПод Кабмином требуют разрешить движение транспорта и открыть метро
12:20
После 22 мая планируем возобновить работу транспорта в столице – Кличко
12:16
Витренко заявил, что его увольняют из "Нафтогаза"
Все новости...