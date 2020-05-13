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Глава Одещини виганяв журналістів з кабінету за допомогою Нацгвардії – ЗМІ

Середа, 13 травня 2020, 12:48
Глава Одещини виганяв журналістів з кабінету за допомогою Нацгвардії – ЗМІ

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций не став відповідати на питання журналістки щодо обставин закупівлі машин швидкої допомоги і спробував вигнати її за допомогою співробітників Нацгвардії.

Джерело: Думська

Деталі: Відзначається, що відео з цим епізодом опублікував журналіст "1+1" Євген Куксін, і зараз воно поширюється анонімними каналами в Telegram.

Як видно з запису, Куций не захотів відповідати на питання журналіста, зажадав вимкнути камеру і видалити відео. Він також назвав свій кабінет "режимним об'єктом" і викликав нацгвардійців, щоб вигнати репортерів.

За даними "Думської", інтерв'ю у Куцого намагалася взяти журналістка програми "Секретні матеріали", що виходить на телеканалі "1+1".

Сама репортер ніяких публічних заяв про те, що трапилося, не робила.

А в ОДА сказали, що журналіст "забігла в кабінет і змусила губернатора відповідати на питання".

До свого обрання в Раду продюсером "Секретних матеріалів" був нинішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

За даними "Думської", Куций вважається людиною, близькою до керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який зараз нібито конфліктує з олігархом Ігорем Коломойським, якому належить телеканал "1+1".

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьмісцева владаЗМІ
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