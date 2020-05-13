Глава Одещини виганяв журналістів з кабінету за допомогою Нацгвардії – ЗМІ
Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций не став відповідати на питання журналістки щодо обставин закупівлі машин швидкої допомоги і спробував вигнати її за допомогою співробітників Нацгвардії.
Джерело: Думська
Деталі: Відзначається, що відео з цим епізодом опублікував журналіст "1+1" Євген Куксін, і зараз воно поширюється анонімними каналами в Telegram.
Як видно з запису, Куций не захотів відповідати на питання журналіста, зажадав вимкнути камеру і видалити відео. Він також назвав свій кабінет "режимним об'єктом" і викликав нацгвардійців, щоб вигнати репортерів.
За даними "Думської", інтерв'ю у Куцого намагалася взяти журналістка програми "Секретні матеріали", що виходить на телеканалі "1+1".
Сама репортер ніяких публічних заяв про те, що трапилося, не робила.
А в ОДА сказали, що журналіст "забігла в кабінет і змусила губернатора відповідати на питання".
До свого обрання в Раду продюсером "Секретних матеріалів" був нинішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський.
За даними "Думської", Куций вважається людиною, близькою до керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який зараз нібито конфліктує з олігархом Ігорем Коломойським, якому належить телеканал "1+1".