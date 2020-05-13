Глава Одесской области выгонял журналистов из кабинета при помощи Нацгвардии – СМИ

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый не стал отвечать на вопрос журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.

Источник: Думская

Детали: Отмечается, что видео с этим эпизодом опубликовал журналист "1+1" Евгений Куксин, и сейчас оно распространяется по анонимным каналам в Telegram.

Как видно на записи, Куцый не захотел отвечать журналисту на вопрос, потребовал выключить камеру и удалить видео. Он также назвал свой кабинет "режимным объектом" и вызвал нацгвардейцев, чтобы выгнать репортеров.

По данным "Думской", интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1".

Сама репортер никаких публичных заявлений о случившемся не делала.

А в ОГА сказали, что журналист "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".

До своего избрания в Раду продюсером "Секретных материалов" был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По данным "Думской", Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас якобы конфликтует с олигархом Игорем Коломойским, которому принадлежит телеканал "1+1".