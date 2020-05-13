Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сторінку Кадирова в інстаграмі видалили через санкції

Середа, 13 травня 2020, 13:30
Сторінку Кадирова в інстаграмі видалили через санкції

Компанія Facebook заблокувала акаунт kadyrov._95 в Instagram, який, на її думку, належить підсанкційному главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова представника FB: "Будучи американською компанією, ми діємо в рамках санкцій законодавства США і постійно вживаємо заходів для виконання своїх правових зобов'язань. В цьому випадку ми видалили аккаунти особи, яке знаходиться під санкціями, так само, як ми діяли раніше з подібними акаунтами".

Деталі: Повідомляється, що Кадиров, виходячи в прямий ефір з цієї сторінки, неодноразово наголошував, що таку можливість йому надає співробітник пресслужби.

У виданні не мають інформації, кому належить заблокований акаунт.

Сторінки Кадирова в Facebook і Instagram були заблоковані в 2017 році. Компанія Facebook роз'яснила тоді, що причиною блокування акаунтів є включення його прізвища до списку санкцій США.

"Українська правда" в Threads

Теми: КадировсанкціїСШАfacebookЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Кадиров
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Кадиров про бунт Пригожина: "Ніж в спину", кадировці вже їдуть рятувати Путіна
Кадиров знайшов свою "праву руку"
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: