Сторінку Кадирова в інстаграмі видалили через санкції

Компанія Facebook заблокувала акаунт kadyrov._95 в Instagram, який, на її думку, належить підсанкційному главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова представника FB: "Будучи американською компанією, ми діємо в рамках санкцій законодавства США і постійно вживаємо заходів для виконання своїх правових зобов'язань. В цьому випадку ми видалили аккаунти особи, яке знаходиться під санкціями, так само, як ми діяли раніше з подібними акаунтами".

Деталі: Повідомляється, що Кадиров, виходячи в прямий ефір з цієї сторінки, неодноразово наголошував, що таку можливість йому надає співробітник пресслужби.

У виданні не мають інформації, кому належить заблокований акаунт.

Сторінки Кадирова в Facebook і Instagram були заблоковані в 2017 році. Компанія Facebook роз'яснила тоді, що причиною блокування акаунтів є включення його прізвища до списку санкцій США.