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Страницу Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций

Среда, 13 мая 2020, 13:30
Страницу Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций

Компания Facebook заблокировала аккаунт kadyrov._95 в Instagram, который, по ее мнению, принадлежит находящемуся под санкциями главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь представителя FB: "Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами".

Детали: Сообщается, что Кадыров, выходя в прямой эфир с этой страницы, неоднократно отмечал, что такую возможность ему предоставляет сотрудник пресс-службы.

В издании не располагают информацией, кому принадлежит заблокированный аккаунт.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.

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Темы: КадыровсанкцииСШАfacebookЧечня
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