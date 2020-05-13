Тимошенко заявила, що "антиколомойський" закон порушує Конституцію і зібралась до суду

Фракція "Батьківщина" планує звернутись до Конституційного суду щодо відповідності Основному закону ухваленого нині Радою законопроєкту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Джерело: голова фракції Юлія Тимошенко на позачерговому засіданні 13 травня

Деталі: Беручи слово при обговоренні лідер "Батьківщина" заявила, що вищевказаний законопроєкт "порушує 11 статей Конституції", не має нічого спільного із захистом всіх українських банків, і з захистом Приватбанку зокрема. Також Тимошенко поскаржилася, що її політсила подала щодо Привату окремий законопроєкт, але його ніхто не розглядає.

Політик сказала, що її колеги підписуватимуть звернення до Конституційного суду з вимогою розглянути конституційність законопроєкту №2571-д, назвавши представників влади, яка лобіює цей документ, "маріонетками".

Пряма мова: "Можливо, МВФ і "кукловоди" з глобального простору не знають, що після прийнняття цього закону він буде скасований в Конституційному суді, тому що він глибоко неконституційний. Наша фракція голосуватиме проти профанації і цього злочину проти суверенітету України.

Ми обов'язково будемо підписувати звернення до Конституційного суду, щоб більше нікому, ніяким дилетантам і невігласам на ум не прийшло такі рішення приймати".