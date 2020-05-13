Тимошенко заявила, что "антиколомойский" закон нарушает Конституцию, и собралась в суд

Фракция "Батькивщина" планирует обратиться в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону принятого ныне Радой законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: председатель фракции Юлия Тимошенко на внеочередном заседании 13 мая

Детали: Взяв слово при обсуждении лидер "Батькивщины" заявила, что вышеуказанный законопроект "нарушает 11 статей Конституции", не имеет ничего общего с защитой всех украинских банков, и с защитой Приватбанка в частности. Также Тимошенко пожаловалась, что ее политсила подала по Привату отдельный законопроект, но его никто не рассматривает.

Политик сказала, что ее коллеги будут подписывать обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность законопроекта №2571-д, назвав представителей власти, лоббирующих этот документ, "марионетками".

Прямая речь: "Возможно, МВФ и "кукловоды" из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, так как он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против профанации и этого преступления против суверенитета Украины.

Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум н пришло такие решения принимать".

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