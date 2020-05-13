Синоптик попередила: з температурою повітря – суцільний гопак

У четвер, 14 травня, у країні прогнозують дощі, подекуди грози, а температура повітря вдень на Сході підніметься до 22 градусів тепла, а на Заході місцями – 14 тепла, вночі по Україні – 4-9 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "14-го травня у північних, західних областях знову пройдуть дощі, опади дійдуть до Вінниччини, а надвечір до центральних областей та Одещини. У зоні дощів можливі грози.

На Сході, на значній частині Півдня, у Дніпрі та районах суттєві опади завтра малоймовірні".

Деталі: За словами синоптика, вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим.

Діденко зазначила, що "з температурою повітря в Україні буде суцільний гопак".

Зокрема, найближчої ночі буде холодно, +4+9 градусів, а на північному сході та Сході України є ймовірність заморозків 0-3 градуси.

Синоптик повідомила, що:

на крайній півночі очікується +9+13 градусів, у більшості північних областей +12+16 градусів.

у центральних областях +17+22 градуси, на Вінниччині до +25 градусів.

на Сході України +16 градусів на Харківщині, +18+22 градуси - на Луганщині та Донеччині.

на Півдні у прибережних районах +17+20 градусів, на континентальній частині +20+25 градусів.

на Заході взагалі - центрифуга: на Волині та Рівненщині +10+12 градусів, у більшості західних областей +12+18 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

на Чернівецьку область може навалитися спека, яка пануватиме у Молдові та Румунії.

14-го травня у Києві очікується збільшення хмарності, пройдуть дощі, вночі +7, +8 градусів, вдень у столиці +13+14 градусів.