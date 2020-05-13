Синоптик предупредила: с температурой воздуха – сплошной гопак

В четверг, 14 мая, в стране прогнозируют дожди, местами грозы, а температура воздуха днем ​​на Востоке поднимется до 22 градусов тепла, а на Западе - 14 тепла, ночью по Украине - 4-9 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "14 мая в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область. В зоне дождей возможны грозы.

На Востоке, на значительной части Юга, в Днепре и районах существенные осадки завтра маловероятны".

Детали: По словам синоптика, ветер в Украине будет юго-западным, порывистым.

Диденко отметила, что "с температурой воздуха в Украине будет сплошной гопак".

В частности, ближайшей ночью будет холодно, +4+9 градусов, а на северо-востоке и востоке Украины есть вероятность заморозков 0-3 градуса.

Синоптик сообщила, что:

на крайнем севере ожидается +9+13 градусов, в большинстве северных областей +12+16 градусов.

в центральных областях +17+22 градуса, в Винницкой до +25 градусов.

на Востоке Украины 16 градусов на Харьковщине, +18+22 градуса - в Луганской и Донецкой.

на Юге в прибрежных районах +17+20 градусов, на континентальной части +20+25 градусов.

на Западе вообще - центрифуга: на Волыни и Ровенщине +10+12 градусов, в большинстве западных областей +12+18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов.

на Черновицкую область может навалиться жара, которая будет царить в Молдове и Румынии.

14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди, ночью +7+8 градусов, днем ​​в столице +13+14 градусов.