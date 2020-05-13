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"Голос" зібрав підписи для ще одного позачергового засідання Ради

Середа, 13 травня 2020, 14:31

За ініціативою фракції "Голос" у Верховній Раді зібрали 156 підписів для проведення позачергового засідання для розгляду постанови про продовження санкцій щодо російських медіаресурсів зокрема щодо заборони соцмереж держави-агресора.

Джерело: народний депутат "Голосу" Роман Лозинський у Facebook

Пряма мова: "156 підписів із 150 необхідних — зібрано! Сьогодні вранці оголосив про початок збору підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту. Все для того, аби вирішити лише одне питання і захистити країну від кібервійськ агресора… Далі — реєстрація в апараті ВР".

Що передувало: На позачерговому засіданні Верховної Ради Лозинський нагадав, що до закінчення санкцій проти ВКонтакте і Ко залишилося менше двох діб.

Українська правда
Теми: Верховна РадасанкціїРосія


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