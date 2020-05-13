Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" собрал подписи для еще одного внеочередного заседания Рады

Среда, 13 мая 2020, 14:31
Голос собрал подписи для еще одного внеочередного заседания Рады

По инициативе фракции "Голос" в Верховной Раде собраны 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов в частности о запрете соцсетей государства-агрессора.

Источник: народный депутат "Голоса" Роман Лозинский в Facebook

Прямая речь: "156 подписей из 150 необходимых - собрано! Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора... Дальше - регистрация в аппарате ВР" .

Что предшествовало: На внеочередном заседании Верховной Рады Лозинский напомнил, что до окончания санкций против ВКонтакте и Ко осталось менее двух суток.

Украинская правда
Темы: Верховная РадасанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Верховная Рада
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Рада сделала шаг навстречу легализации медицинского каннабиса
Избранная от ОПЗЖ нардеп Плачкова слагает мандат
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: