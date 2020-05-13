"Голос" собрал подписи для еще одного внеочередного заседания Рады

По инициативе фракции "Голос" в Верховной Раде собраны 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов в частности о запрете соцсетей государства-агрессора.

Источник: народный депутат "Голоса" Роман Лозинский в Facebook

Прямая речь: "156 подписей из 150 необходимых - собрано! Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора... Дальше - регистрация в аппарате ВР" .

Что предшествовало: На внеочередном заседании Верховной Рады Лозинский напомнил, что до окончания санкций против ВКонтакте и Ко осталось менее двух суток.