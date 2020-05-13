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ЄС вітає прийняття "антиколомойського" закону про банки

Середа, 13 травня 2020, 14:32

Європейський Союз вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Євросоюз вітає прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо банківського врегулювання. Це життєво необхідний захід для захисту публічних фінансів та українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та ЄС", - написав він у своєму Twitter.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про банки (№2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності") у другому читанні. За нього проголосували 270 народних депутатів. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. 

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому, визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Прийняття закону привітав також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Верховна Рада щойно ухвалила у другому читанні довгоочікуваний "банківський" закон (переконливі 270 голосів "за"). Дякую народним депутатам за потужний сигнал: Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій", - заявив він.

Раніше посол ЄС наголошував, що завершення прийняття законодавства щодо врегулювання банківського сектора є "лакмусовим папірцем" для України у багатьох сенсах. Він зазначав, що від ухвалення цього закону залежить передання 500 млн євро для державного бюджету України відповідно до програми макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками.

Важливість продовження співпраці з МВФ, яка залежить від прийняття закону, підкреслювали також посли країн "Великої сімки" під час своєї останньої зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Теми: ЄвропабанкиКоломойський


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