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ЕС приветствует принятие "антиколомойского" закона о банках

Среда, 13 мая 2020, 14:32

Европейский Союз приветствует принятие Верховной радой закона о банках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта о банковском урегулировании. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал он в своем Twitter.

Сегодня Верховная рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Принятие закона приветствовал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Верховная Рада только что приняла во втором чтении долгожданный "банковский" закон (убедительные 270 голосов "за"). Спасибо народным депутатам за мощный сигнал: Украина в дальнейшем решительно продвигается по пути реформ и остается надежным партнером для международных финансовых институтов", - заявил он.

Ранее посол ЕС отмечал, что завершение принятия законодательства по урегулированию банковского сектора является "лакмусовой бумажкой" для Украины во многих смыслах. Он отмечал, что от принятия этого закона зависит передача 500 млн евро для государственного бюджета Украины в соответствии с программой макрофинансовой помощи в виде займа с низкими процентами.

Важность продолжения сотрудничества с МВФ зависит от принятия закона, подчеркивали также послы стран "Большой семерки" во время своей последней встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Темы: ЕвропабанкиКоломойский
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